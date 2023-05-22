25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali iptal edildi

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 29.'su yapılması planlanan "25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali"nin yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için yapılan toplantıda, yaşanan deprem felaketinden dolayı bu yıl festivalin yapılmayacağını açıkladı.

Kaymakam Nayman, “Ülkemizde yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen, 11 ilimizin etkilendiği, 50 binin üzerinde canın yitip gittiği, yitip giden her bir canın acısını yüreğimizde hissettiğimiz depremlerin ardından Havza olarak kardeşlerimizin acısını paylaştığımızı göstermek adına bizler için çok büyük bir öneme sahip olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festival kutlamalarını aldığımız bir karar ile iptal ettik. Deprem anından itibaren Havzanın ve Havzalıların deprem bölgesi için cansiperane bir şekilde yardımcı olmak için çalıştı. O acı günlerde birlik ve beraberlik adına gösterdiğimiz çabalar bugün kardeş şehrimiz ve depremin merkez üstlerinden biri Elbistan'da ve Elbistanlı kardeşlerimizin gönlülerinde Havza'yı ve Havzalıları çok farklı bir noktaya taşıdı. Bugün geldiğimiz noktada kardeşlerimizin yaralarının sarıldığı ve acılarının taze olduğu bir zaman diliminde Havza olarak kardeşlerimizin yasına ortak olmak adına bu kararı almış bulunmaktayız. Bu yıl sadece 25 Mayıs günü resmi kutlama programı gerçekleştirilecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda başta kardeş şehrimiz Elbistan olmak üzere hep birlikte festivalimizi düzenleyeceğiz" dedi.

Havza'nın ve Havzalıların her zaman ülkenin darda olduğu zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmayı başardığını belirten Nayman, “Ülkemizin kurtuluş mücadelesinin Havza'da yapılan çalışmalar ile başlaması ve Gazi Mustafa Atatürk'ün bu çalışmalar için Havza'yı tercih etmesi tesadüf değildir. Her zaman ülkesi, dini, bayrağı için birlik olmayı beceren Havza ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Cumhuriyet tarihinde de bir çok evladını şehit olarak vermiştir. Son olarak yaşanan deprem felaketinde de Havzalı kardeşlerimiz deprem bölgesine ilk elini uzatan olmuş ve kendinden beklenenin çok üzerinde bir yardım seferberliği ile depremzedelerimiz için seferber olmuşlardır. Tüm Havzalı hemşerilerimize göstermiş olduklarını fedakarlıklardan ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise değerlendirmeler üzerine festivalin iptal kararı alındığını ifade ederek, "6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan dünyanın en büyük felaketlerinden bir olan depremlerde kaybedilen canların acısını paylaştığımızı göstermek amacı ile Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 104. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 29.'su düzenlenecek olan 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalinin kutlama programlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Felakette hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız o günlerde Havza Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalara desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.