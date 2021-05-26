25 Mayıs'ın 102. yılında konvoy ve havai fişek gösterisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi iş birliği ile araç konvoyu düzenlendi.

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeni ile düzenlenen konvoy İnönü Mahallesi'nden başladı. Konvoya katılan Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri ellerinde bayraklarla üstü açık otobüsten halkı selamladılar ve bayramlarını kutladılar. Resmi araçların katıldığı araç konvoyu şehir turunun ardından Mehmetçik Meydanı'nda sona erdi.

Program Mehmetçik Meydanı'nda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Havza Belediyesi tarafından düzenlenen havai fişek gösterisi ile sona erdi. Programlara Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.