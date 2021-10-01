SAMSUN (İHA) – '25 milyon TL tasarruf sağlayacak' olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesine kurulan beton santrali faaliyete başladı. Saatte 90 metreküp üretim yapan beton santrali, merkez 4 ilçenin beton ihtiyacını karşılayacak.

İlçelerde yol yapım faaliyetlerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kaliteyi artıracak, çalışmaları hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek beton santrallerini faaliyete geçirmeye başladı. İlkadım ilçesine kurulan ve Canik, Tekkeköy, Atakum ilçelerinin de ihtiyacını karşılayacak olan santralin açılışı Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ahmet Bayır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yılda 25 milyon TL tasarruf sağlayacak santral, yol çalışmalarına da hız katacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun için önemli bir gün olduğunu ifade eden Genel Sekreter İlhan Bayram, “Beton maliyetleri çok yükseldiği için ‘imalatını daha ekonomik üretelim' dedik. Samsun'da birçok alanda yol ve üst yapıda betona bizim sürekli ihtiyacımız var ve kendimiz üretelim prensibinden yola çıktık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatıyla Bafra, Çarşamba, İlkadım ve Kavak olmak üzere 4 tane beton santralini kurduk. Kendi beton ihtiyacımızı bu santrallerimizden karşılayacağız. Gerektiğinde piyasaya da satış yapacağız. 24 adet de mikser siparişi verildi. Bunların 9'u şu an geldi. Makine parkı bakımından güçlü bir belediyeyiz. Büyükşehir olarak mıcırımızı, taşımızı kendimiz üretiyoruz. Geçen yıl bin 200 kilometrenin üzerinde yol yaptık. Bu sene bu sayıyı geçmeyi planlıyoruz. Alt yapısı yapılmamış hiçbir yer kalmayacak” dedi.

Çiftçilere organik gübre desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, DOKAP desteği ile birlikte organik üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere 2 bin 110 adet organik gübre ve 180 adet de bitki koruma ilacı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve DOKAP'ın da desteklediği “Çarşamba İlçesi Çakmak Barajı Çevresel Sulama Havzasının Korunması ve Organik Üretimi Destekleme Projesi” kapsamında yapılan dağıtım törenine yoğun bir katılım sağlandı.

Yapılan bu proje ile 2 bin 700 hektar alanda 4 bin 400 ton organik fındık üretiminin yapıldığı Samsun'da Çakmak Barajı Havzası'nda doğal yaşamın korunması ve içme suyunun kirlenmesinin önlenmesi amaçlandığı ifade edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, “Organik fındık tarımında verim ve kaliteyi artırmaya yönelik faaliyetler kapsamında organik gübre, bitki koruma ilacı desteği sağlıyoruz. Bu proje ile içme suyu havzası korunurken alandan elde edilen üretimin artması ve çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesi de amaçlanıyor. Hedefimiz organik fındık üretiminin devam etmesi ve yeni organik üreticilerin sayısı ve ekim alanlarının artırılması. Bu havzada organik tarımı teşvik eden çitçilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Törene ayrıca DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Yaşlılar Günü etkinliği

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar hobi atölyesinde yaptıkları el emeği ürünlerini Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi.

Samsun'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı örnek bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, hobi atölyesinde kendi emekleriyle yaptıkları el ürünlerini sergiye çıkardı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Emrah Baş, "Huzurevimizde kalan yaşlılarımız hobi atölyesinde yapmış oldukları el emeği ürünleri sergileme fırsatı buldu. Pandemi kuralları çerçevesinde belediye olarak çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Huzurevinde ve şehrin belli noktalarında yaşlılarımıza keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyoruz. Onları tıpkı kendi annemiz babamız gibi 7 gün 24 saat koruyup kolluyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Cumhuriyet Meydanı'nda açtığımız bu sergide ürünlerini sergileyip bir nevi kendilerine de katkı sağlıyorlar. Bu tür etkinlikler yaşlılarımıza ayrıca psikolojik açıdan çok büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk' un da katılımı ile huzurevi sakinleri ile Sevgi Kafe'de yemek organizasyonu da yapıldı. Programa Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün de katıldı.