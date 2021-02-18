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25 yaşındaki kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun’da 25 yaşındaki bir kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı.

Samsun'da 25 yaşındaki bir kadın satışa hazır uyuşturucu haplarla yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 25 yaşındaki H.Ç.S.'yi takibe aldı. H.Ç.S.'nin ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi 74 adet extacy uyuşturucu hap ve bin 806 adet sentetik ecza ele geçirdi. -


Gözaltına alınan genç kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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