250 kişilik filyasyon ekibi korona virüs avında

Samsun'da Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı 250 kişilik filyasyon ekibi pozitif vak'aların temas ettiği kişileri tek tek bularak bilgilendiriyor. Korona virüsün yayılmasını engelleyen ekipler dedektif gibi çalışıyor.

Samsun'da korona virüs vak'a sayısının atmaması için mücadele son hızla devam ediyor. Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı doktor ve sağlıkçılardan oluşan filyasyon ekibi ise korona virüs testi pozitif çıkan hastaların verdiği bilgiler ve araştırmalar neticesinde hastanın temas ettiği kişilerle ilk olarak iletişim kuruyor. Dedektif gibi çalışan filyasyon ekibi bu sayede virüsün yayılmasını önlüyor.

"Dedektif gibi hareket ederek hiçbir şekilde temaslı birini eksik bırakmadan filyasyonu yapıyoruz"

Atakum İlçe Sağlık Müdürü Doktor Ömer Barış Çankaya, korona virüs testi pozitif olan hastaların temas ettiği kişilere ulaşarak evlerinde izolasyon altında kalmaları sağladıklarını ve bilmeleri gereken işlemleri kendilerine anlattıklarını ifade ederek, "Ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu zaman fark etmeden planlanmış bir şekilde temaslı kişilerin izolasyon kurallarını ihmal etmelerine engel olmaya çalışmaktadır. Ekibimiz saha çalışması olarak pozitifli kişinin temas ettiği kişilerin adreslerine giderek tek tek onay formu imzalatıyor. İnsanların desteği ile bu işi en güzel şekilde başarmaktayız. Şu ana kadar yüzde yüz başarı ile filyasyonu takip ettik. Dedektif gibi hareket ederek hiçbir şekilde temaslı birini eksik bırakmadan filyasyonunu yaptık. Sağlık Bakanlığının bir uygulaması ile temaslı kişilerin cep telefonlarına bir kod göndermekte ve bu kodlarla alakalı kendilerine mesajlar gelmektedir. Bu mesajlar ile kişiye izole olmasını söylüyoruz. Aile hekimleri 14 gün boyunca temaslı kişi izole altındayken sürekli durumu sorguluyorlar. Herhangi bir şikayeti olduğu takdirde maskesini takarak bir sağlık kuruluşuna gelmesini söylüyoruz. Bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü 35 kişi ile filyasyon çalışmasını sürdürüyor.