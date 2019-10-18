250 yataklı devlet hastanesi Tekkeköy'de çığır açacak

Sağlık alanında ilçede çığır açacak Tekkeköy Devlet Hastanesinin inşaatı hızla devam ediyor.

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarihin kalıntıları korunurken, son dönemlerde yapılan eserlerle birlikte ilçe, Karadeniz'in en önemli kentlerinden biri haline geldi. Tekkeköy, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra son zamanlarda yapılan eserlerle Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden biri haline dönüştü. İlçede şehrin takımı olan Samsunspor'un 33 bin kişilik stadyumu, uluslararası ticaret trafiğinin merkezi olan Lojistik Merkez, Kongre ve Fuar Merkezi, OSB ve diğer sanayi bölgeleri, kamu alanları ve yaşam alanları bulunuyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra sonradan yapılan eserler de kenti, yaşanabilir şehirler arasında ilk sıralara çıkartıyor.

İlçeye ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 250 yataklı dev bir devlet hastanesinin yapımına da son hızla devam ediliyor. İlçeye sağlık alanında çığır açacak Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatına hız kesmeden devam ediliyor. Fore kazık çalışmaları tamamlanan hastane inşaatı tam gaz devam ediyor. Havadan görüntülenen Tekkeköy Devlet Hastanesi, 250 yatak kapasiteyle hem şehir merkezindeki sağlık yükünü hafifletecek hem de çevre şehir ve ilçelerdeki vatandaşları Tekkeköy'e çekecek.