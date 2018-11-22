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26 Kasım 1943 Ladik Depremi çeşitli etkinliklerle anılacak

Samsun’da 26 Kasım 1943’te meydana gelen Ladik Depremi, 75.

Samsun'da 26 Kasım 1943'te meydana gelen Ladik Depremi, 75. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.


Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde 26 Kasım 1943 Cuma günü saat 22.20'de (UTC) M=7.2 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmiş, 1400'ü Samsun'da olmak üzere 2 bin 300'e yakın insan hayatını kaybetmiş, 5 bin kişi yaralanmış ve çok sayıda insan evsiz kalmıştı.


Bilimsel literatürde "Ladik Depremi, Tosya-Ladik Depremi ve Kastamonu-Samsun Depremi" olarak da bilinen depremin 75. yılı münasebetiyle; Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum kuruşlarının yöneticileri ve Samsun halkının katılımlarıyla, AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli faaliyetleri de içeren bir anma etkinliği planlandı. Etkinlikte, depremde hayatını kaybedilen vatandaşlar anılacak, deprem afetine karşı da farkındalığın oluşturulması sağlanacak.


26 Kasım 1943 Ladik Depremi'nin 75. Yılı Anma Etkinlikleri; 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te Samsun Atatürk Kültür Merkezinde, aynı gün saat 10.00'da Ladik Belediyesi Konferans Salonunda başlayacak, 27 Kasım 2018 Salı günü Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gün boyu devam edecek.

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