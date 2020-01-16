28 farklı ülkeden gelen hastalara şifa dağıtıyor

Yakup Yönten, 28 farklı ülkeden gelen hastalara şifa dağıttıklarını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından yeni merkez binasında geleneksel hale getirilen lansman toplantılarının yeni misafirleri Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, yönetim kurulu ve üyeleri oldu.

Konuklarıyla selamlaşan Yakup Yönten, "Karadeniz'in ilk özel hastanesi olma özelliğini taşıyan sağlık turizmi adına önemli çalışmalar yürüten ve Türkiye başta olmak üzere 28 farklı ülkeden gelen hastalara şifa dağıtan Büyük Anadolu Hastaneleri, Samsunlu hemşehrilerimizin ve siz iş adamlarımızın desteği ile bu¨yu¨yu¨p, gelişerek ilimizin ve ülkemizin sagˆlık sekto¨ru¨ndeki gelis¸imine katkı sağlamaktadır. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında adından başarıyla söz ettiren; Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi, güçlü akademik kadrosu, yeni branşları, son teknoloji ekipmanları, kaliteli, özgün konseptiyle, herkesin kolayca ulaşabileceği yeni binasında hizmet vermeye veriyor. 13 bin m2 kapalı alanda, 156 yatak kapasitesi ile akıllı bina teknolojisi, yeni nesil ve son teknolojik cihazlar ile donatılmıs¸, bes¸ yıldızlı otel konforunda yeni yu¨zu¨mu¨zle hizmet vermekten gururluyuz. Davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun'un en köklü hastanelerinden olan Büyük Anadolu Hastanelerinin hizmet ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdir ettiklerini belirten ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru ise kendilerini ağırlayan hastane yönetimine teşekkür ederek başarılar diledi.