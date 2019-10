‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' kutlama mesajları

Samsun protokolü ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

“Cumhuriyet, milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir”

Vali Osman Kaymak, ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Kurtuluşa giden yolda ilk adım Samsun'dan atılmış, Milli Mücadele ateşi Samsun'da yakılarak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Anadolu'nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır. Cumhuriyetin ilanı, Kurtuluş Mücadelesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir neticesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki milletin kendisidir. Cumhuriyet, milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biridir. Cumhuriyet; işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenmesinin, serpilip ulu bir çınar olmasının başlangıcı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda verilen kahramanca mücadelenin ardından ilan edilen Cumhuriyet, milletimiz için yeniden dirilişin simgesidir. O günlerde ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılığın bir örneği de milletimizce 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir. Millet iradesinin yönetime dâhil olduğu önemli bir gün olan 29 Ekim'de Cumhuriyeti her geçen gün ileri taşımanın kıvancını bir kez daha yaşıyoruz. Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'sini elbirliğiyle inşa edebilmek için bizlere düşen en önemli görev; daha çok çalışmak ve özellikle birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklâl kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Samsunlu hemşehrilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Usta: “Türk milleti güçlü idaresiyle, dün olduğu gibi bugün de, her türlü zorluğu aşacak kuvvettedir”

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyetimiz; istiklali uğruna fedakârca çırpınarak, kendisine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayan,1919'da Samsun'dan başlayan ve 1923'te Ankara'da sonuçlanan var olma azmi ile bağımsız yaşama isteğinin tacı, milli iradenin muhteşem bir eseri ve zulme meydan okuyan kahraman bir neslin emanetidir. Tarih sahnesinde, birçok kahramanlık göstermiş, devlet olmanın onuruna, millet olmanın haysiyetine sahip olmuş, emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye çalışılan Büyük Türk milleti, kaderinin ve kardeşliğinin önüne geçmeye, geleceğini ve geçmişini karartmaya teşebbüs eden tüm planları hezimete uğratmış, bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatlamıştır. Ecdat kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bu bayrak, bu devlet ve bu Cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. 96 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimse yabancı görülmemiş, hiç kimse ötekileştirilmemiş, hiç kimse dışlanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihte kurulan Türk devletlerinin bir devamı olarak Allah'ın izniyle varlığını sürdürecektir. Bu, sürekli yenilenen, sürekli oluş halinde olan, zengin ve bereketli bir geçmişten, parlak ve tertemiz bir istikbale kanat açan büyük Türk milletinin son kararıdır. 29 Ekim 1923 zulme meydan okuyanların mükâfatıdır. 29 Ekim 1923 ıstırap dolu yılların, işgalle geçen karanlık dönemlerin, açılmamak üzere kapandığı, Türk milletinin hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına kendisinin hâkim olacağı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsız yaşayacağını ilan ettiği gündür. Türk milleti tarih sahnesinin en başından itibaren bütün ihtişamıyla var olmuş, tarih sayfalarına yön vermiş bir millettir. Türk devleti asırlara rağmen yorulmamış aksine medeniyet olarak olgunlaşmış, dinamik ve genç bir devlettir. Her ne kadar tarihin bazı dönemlerinde çıkmaza girmiş olsa da, sonunda daima güçlenerek çıkmıştır. Bundan sonra da geçmişte olduğu gibi geleceğe umutla bakan bir millet olacağız. Her ne durumda olursak olacak unutmamız gereken bir nasihat vardır: ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!' Türk milleti güçlü idaresiyle, dün olduğu gibi bugün de, her türlü zorluğu aşacak kuvvettedir” diye konuştu.

Rektör Aydın: “Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' diyerek Cumhuriyet kuşaklarına önemli bir vazife yükleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kurulmasına öncülük eden silah arkadaşlarını ve Millî Mücadele kahramanlarını; ülkemizin birliği, dirliği ve kudreti için canlarını vermiş azîz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan'dan 29 Ekim mesajı

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Halit Doğan, “Türk milletinin şanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. İstiklal ve İstikbalimizin ortak paydası olan Cumhuriyet, aynı ülkeyi paylaşan, aynı topraklar için canını feda eden, aynı havayı soluyan bu vatanın evlatlarını ilelebet bir arada tutacaktır. Millet olarak karşımıza çıkan problemleri aşmak için her zaman ihtiyacımız olan husus, birlik ve beraberlik duygusudur. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz sürece aşamayacağımız sorun ve engel yoktur. Tarihimiz bunun örnekleri ile doludur. Birlik ve beraberlik içinde geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatanımızı her türlü tehlikeden korumaktan geri durmayacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Kılıç: “96. yılın gururunu yaşıyoruz'

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "En zor koşullarda canını ve malını ortaya koyarak tüm benliği ile bu ülkenin her karış toprağı için canını veren şanlı tarihimizin büyük kahramanlarının, bizlere emanet etmiş olduğu cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkmak hepimizin ortak vazifesidir. Bu aziz millet kararlı duruşuyla, ülkemizi ele geçirme düşüncesi içerisinde olanlara nasıl o gün fırsat vermediyse, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde kenetlenerek 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlara da fırsat vermedi, bugün terör örgütlerine de fırsat vermiyor ve yarın da bu vatan üzerinde en küçük hesabı olanlara da fırsat vermeyecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın bütün komutlarına, askerlerini şehit ve gazilerini ve bütün geçmiş büyüklerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Murzioğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhuriyetin atalarımızdan kalan en güzel miras olduğunu söyledi. Mesajında büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet'in bize atalarımızdan kalan en güzel miras olduğunu ifade eden Başkan Murzioğlu şunları söyledi:

“Öncelikle, büyük Kurtuluş Mücadelesi'nin ardından, milletimizin hak ettiği yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu bildiren, bu ülkenin yolunu çağdaş medeniyetler yolu olarak tüm dünyaya ilan eden, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenme ile korunmak ve yaşatılmak zorundadır. Bu görev bize miras kaldığı gibi, bizden de sonraki nesillere ulaşacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesine giden en güzel yol Cumhuriyet yoludur. Yüce Atatürk, ‘Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir' derken çok önemli ve gerçekçi bir saptama yapmıştır. Tarih boyunca bağımsızlığından ödün vermeksizin, her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik duygularıyla kenetlenen büyük milletimiz bu konudaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Ülkemizin aydınlık geleceği için; bugün her günkünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha çok üretmek, kazanmak, paylaşmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, 'muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, Samsun iş dünyası adına, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bize bu topraklarda, bu imkanlarla yaşama imkanını sunabilmek için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Cumhuriyet Bayramı'nın, Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşma azmini ve çabasını, ülkemizin aydınlık geleceği için kendisine şiar edinmiş büyük milletimize kutlu olmasını, ülkemize ve ulusumuza mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum."