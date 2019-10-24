29 Ekim'de coşkulu kutlama

Orta Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla coşkulu bir kutlamayla ziyaretçilerini ağırlayacak. Milli Mücadele'nin başladığı şehir olarak ayrı bir öneme sahip olan Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Piazza AVM'de yaşanacak.

Türk Polis Teşkilatı, Polis Akademisi, Polis Akademisi Yüksekokul Müdürlüğü, Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Piazza iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Samsunlular 29 Ekim'in gururunu ve kıvancını bir kez daha yaşayacaklar.

29 Ekim Salı günü saat 15.00'te başlayacak etkinliklerde Piazza'nın ziyaretçileri Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Bando Takımı'nın gösterisiyle duygulu ve coşkulu anlar yaşayacaklar. Bando gösterisinin ardından Türk Halk Müziği Korosunun seslendireceği eserlerle Piazza'nın ziyaretçilerinin kulaklarının pası silinecek.

Samsunlular 29 Ekim'de, bir gün öncesinden AVM'ye kurulacak olan ‘'Anıtkabir'e Mektuplar'' standından, Atatürk'e duygularını, özlemlerini ve minnetlerini iletecekleri mektuplar da yazabilecek.