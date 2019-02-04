İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 DEAŞ şüphelisinin gözaltı süreleri uzatıldı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlkadım ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda Iraklı uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriyeli uyruklu A.A. gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam eden 3 zanlı gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki gözaltı süre işlemlerinin uzatılmasının ardından şahıslar yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.