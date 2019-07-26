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3 gün zorlama hapsinden tutuklandı

Samsun’da babasına şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, mahkemenin ’babaya yaklaşmama ve iletişim aracı ile aramama’ kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılıp tutuklandı.

Samsun'da babasına şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, mahkemenin 'babaya yaklaşmama ve iletişim aracı ile aramama' kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılıp tutuklandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ve üvey annesine şiddet uyguladığı iddia edilen M.B.(42) hakkında mahkemece 3 ay süreyle bulundukları yere gitmeme ve iletişim aracı ile aramama kararı verdi. Ancak M.B. bu kararı ihlal edince Samsun 2. Aile Mahkemesi tarafından 3 gün zorlama hapsine çarptırılıp hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine tarafından gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan M.B., 3 günlük hapis cezası için Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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