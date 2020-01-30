3 ilde 1,5 ton balığa el koyuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan çapraz denetimde Samsun, Ordu ve Giresun'da 1,5 ton su ürününe el koyulurken, 8 kişiye de toplam 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun il Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun, Ordu ve Giresun‘da su ürünleri kontrol ekipleri tarafından rutin kontrollerin dışında çapraz ve eş zamanlı denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Denizden ve karadan yürütülen operasyon kapsamında, denizde denetim başta olmak üzere balıkçı barınakları, balık hali, soğuk hava depoları, perakende satış yerleri ve yol güzergâhlarında sıkı denetimler yapıldı.

Yapılan denetimler sonucunda 40 bin TL tutarında 8 adet idari para cezası uygulandı. Yasal boy limitinin altında olduğu tespit edilen mezgit, barbun ve kefal balıkları başta olmak üzere takribi 1,5 ton su ürününe el koyuldu. El koyulan su ürünleri Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumu ile Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı huzurevine bağışlandı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapılan denetimler sonrasında yapılan açıklamada şunları söyledi:

“Gelecek nesillerin su ürünleri kıtlığı yaşamaması ve bol balık tüketebilmesine destek olmak için vatandaşlarımızın denetime katılmalarını, su ürünleri satış yerlerinden veya reyonlarından su ürünü alırken boy ve zaman yasağına aykırı olarak avlanmış ürünlerin alınmamasını, perakendecilerin küçük boyda balık satışı yapmaması ve boy ve zaman yasağına uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirtiyorum. Balıkçılar getirilen düzenlenmelere uymalıdır.”