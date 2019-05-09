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3 ilde uyuşturucudan gözaltına alınan zanlılar adliyede

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre devam eden planlı çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yapan şahıslara yönelik Samsun, Amasya ve Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda A.E.B. ve B.G. Samsun'da, F.Y. Amasya'da, İ.G. ise Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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