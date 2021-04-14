3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Osmaniyespor: 2

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'un 31. haftasında Çarşambaspor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ozan Bileyci, Sefa Özcan, Sinan Bilen
Çarşambaspor: Kadir, Oğuzhan Yıldırım, Mete Han, Serhan, Kemal Sabri, Ceyhun (Aykut dk. 65), Erhan, Metin, Cihat (Selahattin dk. 73), Muhammet Mustafa, Rıdvan (Veysel dk. 65)
Osmaniyespor: Yağızcan, Erkan, Tayfun, Kerim, Emre, Soner, Alpay (Buğrahan dk. 89), Bekir, Oğuzhan Bozkurt (Bora dk. 78), Yavuz (Sırat dk. 89), Burak (Tolga dk. 58)
Goller: Yavuz (dk. 64), Bekir (dk. 86) (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: Veysel (dk. 90) (Çarşambaspor)
Sarı Kartlar: Rıdvan, Oğuzhan Yıldırım, Kemal Sabri (Çarşambaspor), Kerim, Bora, Buğrahan (Osmaniyespor)