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3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.



Stat: Çarşamba Şehir


Hakemler: Uğurcan Gökler, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban.


Çarşambaspor: Eren, Erhan, Cihat, Oğuzhan, Metin, Kemal Sabri (Rıdvan dk. 83 ?), Metehan, Veysel (Tugay dk. 61), Muhammet, Ahmet (Mertcan dk. 90+1 ?), Serhan (Ceyhun dk. 83 ?)


Batman Petrolspor: Emre Kars, Abdulsamet, Burak (Aydın dk. 66), Nezir, Emre Aydın (Serhat dk. 66), Umut (Rıfat dk. 80) , İbrahim Yakup, Hüseyin (Furkan dk. 81 ?), Okan, Akın, Erdi


Goller: Serhan (dk. 43), Kemal Sabri (dk. 49) (Çarşambaspor)


Sarı kartlar: Metehan, Veysel, Tugay, Muhammet (Çarşambaspor), Hüseyin (Batman Petrolspor)

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