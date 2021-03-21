3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Batman Petrolspor: 0

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında karşılaştığı Batman Petrolspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Uğurcan Gökler, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban.
Çarşambaspor: Eren, Erhan, Cihat, Oğuzhan, Metin, Kemal Sabri (Rıdvan dk. 83 ?), Metehan, Veysel (Tugay dk. 61), Muhammet, Ahmet (Mertcan dk. 90+1 ?), Serhan (Ceyhun dk. 83 ?)
Batman Petrolspor: Emre Kars, Abdulsamet, Burak (Aydın dk. 66), Nezir, Emre Aydın (Serhat dk. 66), Umut (Rıfat dk. 80) , İbrahim Yakup, Hüseyin (Furkan dk. 81 ?), Okan, Akın, Erdi
Goller: Serhan (dk. 43), Kemal Sabri (dk. 49) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Metehan, Veysel, Tugay, Muhammet (Çarşambaspor), Hüseyin (Batman Petrolspor)