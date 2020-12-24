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3. Lig: Çarşambaspor: 2 - Erbaaspor : 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Erbaaspor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Çarşamba Şehir


Hakemler: Mehmet Güngör, Mustafa Yüksel, Eray Tanık


Çarşambaspor: Kadir, Oğuzhan (Tugay dk. 63), Murat (Selahattin dk. 76), Kemal Sabri (Muhammet Can Öztürk dk. 89 ?) , Metehan, Erhan, Abdulkadir, Veysel (Metin dk. 89 ?) , Muhammet Mustafa Doğan, Serhan, Aykut


Erbaaspor; Furkan Yardım, Talha, Yusuf, Emirhan (Barış Sinan dk.69) , Furkan Akbulut, Rıdvan (Furkan Yıldırım dk. 71), Bayduhan (Berat dk. 85 ?), Burak Can (Eray dk. 85 ?), Ertuğrul, Yağız, Emre


Goller: Emre (dk. 17) Erbaaspor, Erhan (dk. 50), Kemal Sabri (dk. 78) Çarşambaspor


Sarı kartlar: Oğuzhan, Aykut, Tugay (Çarşambaspor), Rıdvan (Erbaaspor)

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