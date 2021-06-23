3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen ve hakkında Konya Ağır Ceza İlamat ve Gebze Yerel İlamat Masası tarafından ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.K. isimli kadın, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.G.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.