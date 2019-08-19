30 Ağustos Zafer Turnuvası başladı.

1930 Bafraspor, Bafra Gençlikspor, Mevlanaspor, 1453 Fetihspor ve Genç Bafra takımlarının katıldığı turnuva tek devreli lig usulüyle oynanacak. Suni çim sahada yapılan turnuvaya 2000, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu gençler mücadele ediyor. Maçlar sonunda 1. ve 2. olan takımlar final maçında karşı karşıya gelecek.

Futbol turnuvasına katılan takımlara başarılar dileyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte, ilçemize bulunan takımlarda bulunan gençlerimizin karşılaşacağı futbol turnuvası düzenledik. Turnuvada sporun içinde barındırdığı dostluk, kardeşlik ve saygının ön plana çıkacağı müsabakalar olacağından şüphemiz yok. Turnuvamıza katılan tüm kardeşlerime ve görev alanlara başarılar diliyorum” dedi.