30 bin hasta organ bekliyor

Dr. Ahmet Dilek, Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın organ bekleme listesinde olduğunu ve organ bulunamadığı için bu hastalardan her yıl 2 bin 500'ünün vefat ettiğini belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Dr. Ahmet Dilek, YEPAŞ Genel Müdürlüğü'nde organ bağışı farkındalığı konusunda sunum yaptı. Türkiye'de 30 bine yakın organ yetmezliği ile hayatını sürdürüyor. Zor koşullarda hayatını sürdüren bu hastaların yaşama tutunmak için verdikleri mücadeleye dikkat çekerek organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Dr. Ahmet Dilek'in sunum yaptığı etkinlikte organ bağışı, beyin ölümü ve organ nakli başlıkları ele alındı. Yaptığı konuşmada yaklaşık 30 bin hastanın organ bekleme listesinde olduğunu, organ bulunamadığı için bu hastalardan her yıl 2 bin 500'ünün vefat ettiğini hatırlatan Dr. Ahmet Dilek, organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Beyin ölümü konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Dr. Dilek, “Sadece organlarını bağışlamış olan ve beyin ölümü gerçekleşen hastaların organları, yakınlarının izni ile alınabilir” dedi. Dr. Dilek, son olarak Sağlık Bakanlığının Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi hakkında bilgiler aktararak konuşmasını sonlandırdı. Sunumun sonunda katılımcıların sorularına cevaplar verilerek organ bağışçısı olmak isteyenlere bilgilendirmeler yapılarak gerekli evraklar dolduruldu.