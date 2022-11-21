30 bin şahsa GBT sorgulaması yapıldı

64 aranan şahıs yakalanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

18-21 Kasım tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri

Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara yönelik denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalarda 30 bin 189 şahsın GBT sorgusu yapılarak, 64 aranan şahıs yakalandı. 22 şahsa adli, 64 şahsa idari işlem yapılarak, idari para cezası uygulandı. 4 şahıs da gözaltına alındı. 2 aranan aracın yakalandığı uygulamalarda, 6 araca cezai işlem uygulandı. 202 iş yeri de kontrol edildi. Uygulamalarda 4 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 98 adet mermi, 52 adet kesici/delici alet, 393 adet ecza, 144,16 gram kannabinoid, 958,98 gram metamfetamin, 986,31 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara, 49 adet ecstacy, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet terazi, 0,18 gram esrar tohumu, 0,55 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Ayrıca trafik ve asayiş yönünden 14 bin 160 araç ve sürücü kontrol edildi. 2 bin 448 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 128 araç trafikten men edildi.