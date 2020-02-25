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30 evden su saati çalan amca-yeğen yakalandı

Samsun’da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da 30 ayrı ikametten su saati çaldıkları iddia edilen amca ve yeğeni, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 2 ay içinde 30 ayrı evden su saatlerini sökerek hurdacıya sattıkları iddia edilen D.Y.(22) ve amcası F.Y.(31), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan F.Y. ve D.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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