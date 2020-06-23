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30 yıllık mahalle bakkalı 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor

Samsun’da 30 yıldır mahalle bakkalı olarak hizmet veren Kerim Etli(57), 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor.

Samsun'da 30 yıldır mahalle bakkalı olarak hizmet veren Kerim Etli(57), 9 metrekarelik dükkanda marketlere direniyor.


Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten 3 çocuk babası Kerim Etli, 9 metrekare olan iş yerinde mahalle halkına hizmet veriyor. En çok müşterilerinin çocuklar olduğunu belirten Kerim Etli, "Küçük esnaf olarak bazı ürünleri marketlere göre ucuz satarak adeta iman gücü ile direniyoruz. Veresiye defterimiz devam ediyor. Başka türlü ayakta durmamız çok zor. Mahalle bakkalı olarak çalışırken bazen cüzdanlarını evde unuttuğunu söyleyip borç verip alamadığımız müşterilerimiz de oldu" dedi.

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