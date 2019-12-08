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300 TL'lik alışverişe 30 TL'lik akaryakıt hediye

Aynı gün içinde tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere, 30 TL’lik akaryakıt hediye ediliyor.

Aynı gün içinde tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere, 30 TL'lik akaryakıt hediye ediliyor.


Orta Karadeniz'in en nezih çekim merkezlerinden biri olan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde alışveriş tam gaz devam ediyor. Seçkin marka karması ile bol alternatifli alışveriş imkanı sunmanın yanı sıra her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle öncelikli tercih sebebi olan Samsun Piazza, düzenlediği kampanyalarla cazibesini taçlandırıyor.


Piazza'nın ulaşımı kolaylaştıran kampanyası kapsamında, aynı gün içinde, tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilere Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli 30 TL'lik akaryakıt hediye ediliyor.


Ziyaretçiler aynı gün içerisinde yapılan alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturaları ile danışma birimine başvurup Piazza club formunu doldurduktan sonra hediye akaryakıt kartlarını alabilecekler.

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