Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Ulusal Matematik Sempozyumu'nun 32.'si, Türk Matematik Derneğinin (TMD) desteği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğiyle başladı.

Türkiye'de matematik alanında araştırma yapan bilim insanlarını, genç araştırmacıları ve matematik biliminin gelişimine katkıda bulunan, ilgi duyan herkesi bir araya getirerek, davetli konuşmacılar, bildiriler, poster sunumları ve diğer etkinlikler ile matematik alanındaki gelişmeleri paylaşmayı amaçlayan 32. Ulusal Matematik Sempozyumu için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki pek çok üniversiteden 165 akademisyen ve araştırmacı Samsun'a geldi.

“Samsun inancın, ümidin ve başarının şehridir”

Sempozyumun açılışında konuşan OMÜ Matematik Bölümü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, ulusal kurtuluş mücadelesinde Samsun'un önemi ve rolünü anlatarak, “Bu şehir herhangi bir şehir değildir. Türkiye'nin kuruluşunu müjdeleyen şehirdir. Bu şehir, inancın ve ümidin şehridir, başarının şehridir. Ümidin inanca, inancın başarıya dönüştüğü şehirdir. Bugün bu topraklarda başımız dik ve onurlu yaşıyorsak bunu yüzyıl önce bu şehirde kıvılcımı tutuşturulan istiklal ruhu yani 19 Mayıs ruhuna borçluyuz. 19 Mayıs 1919 ruhu ilk günkü gibi taze ve diridir. Ülkemizin en önemli ateşleyici gücü de 19 Mayıs ruhudur. Bu ruh hep var olacak ve bu ruhun verdiği manevi güçle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bildiğiniz üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Samsun halkında gördüğü dirayet ve cesaret karşısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait olan bütün tasavvurlarımın ve kararlarımın bir kez daha yerine getirilebilir olduğuna inandım' demiştir” dedi.

“Temel bilimlerde ne kadar ilerlersek dışa bağımlılığımız o derece azalacaktır”

Konuşmasında temel bilimlerin vazgeçilmezliği ve hayatiliğine vurgu yapan Prof. Dr. Kasap, “Bilindiği üzere matematik, fizik, kimya ve biyoloji temel bilimlerdir. Bu bilimler, yüzyıllardır uygarlığın en önemli yapı taşları oldu. Mevcut yaşamımızı daha iyi sürdürebilmemiz, çevremizde yaşananları daha iyi anlayabilmemiz ve içerisinde bulunduğumuz evreni daha iyi tanıyabilmemiz için temel bilimlere ihtiyacımız var. Teknolojiyi temel bilimlerin çıktılarıyla geliştirmekteyiz. Temel bilimlere gereken önemi vermediğimiz takdirde bunun sıkıntılarını ileri dönemlerde yaşayacağımız aşikardır. Bu konuda yeteri kadar insan gücü oluşturduğumuz ve araştırma faaliyetlerini yeterince geliştirdiğimiz takdirde birçok teknolojik üründe dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bu ve bunun gibi etkinliklerin, ülkemizde temel bilimlerin gelişmesine hizmet edeceğini, bunun sonucunda da dışa bağımlılığımızın azalarak bağımsızlığımızın perçinleneceğini düşünmekteyim. Etkinliğin, bağımsızlığımızın yüzüncü yılında Samsun'da yapılmasının bu bağlamda önemli ve değerli olduğunu söyleyebilirim. Bir kez daha açılış törenimize ve etkinliğimize katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Mücadelemizi bilim ve teknolojiyle sürdürmek zorundayız”

OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise matematiğin ve diğer temel bilimlerin eşlik etmediği hiçbir bilim dalının üst noktalara ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti. 100 yıl önce canla, bedenle, yürekle ve kanla kazanılan Millî Mücadele'nin, günümüzde bilim ve teknolojiyle devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, “100 yıl sonra tekrar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Her mücadele kanla, topla ve tüfekle olmuyor. Devam ettirmemiz gereken; yine ulusal kurtuluş mücadelemiz gibi çok büyük bir onur mücadelesidir ki bağımsızlığımız kesinlikle ama kesinlikle buna bağlıdır. Bir sempozyum sadece bir bildiriye yer verip, bilimsel olarak sunumumuzu yaparak bulunduğumuz şehre döndüğümüz bir etkinlik değildir. Bilimin tartışıldığı, bilinmeyenlerin farklı görüşlerle ortaya konulduğu, ama çok daha önemlisi, sosyal olarak insanların birbirleriyle buluştuğu ve akademik ağlarını geliştirdiği ortamlardır. Dahası bu tür sempozyum ve kongreler, yapılan kritiklerin büyük bir heyecanla ve can kulağıyla dinlenip, farklı bakış açılarının kazanıldığı aktivitelerdir. 32 yıldır geleneği devam ettiren matematik camiası da bir kez daha bu sempozyumla kendini ispat etmiştir” şeklinde konuştu.

“Ulusal sempozyum ve kongreler bir araştırmacının akademik ilerlemesine katkı sağlıyor”

Uluslararası kongre ve sempozyumların önemine değinen Ceyhan, “Ulusal sempozyum ve kongrelerimizi asla ve asla ihmal etmemeliyiz. Bir araştırmacının akademik ilerlemesine dair bir fikir beyan etmek için o kişinin kendi mesleğiyle ilgili ulusal etkinliklere katılıp katılmadığına ve bu ortamlardan yararlanıp yararlanmadığına dikkat etmeliyiz. Zira ben şahsen bu farkındalığı ve duyarlılığı çok önemsiyorum zira bu anlamda ulusal kongre ve sempozyumlar, uluslararası olanlardan çok daha önemlidir” açıklamasında bulundu.

Ardından konuşan TMD Başkanı Prof. Dr. Burak Özbağcı da, 32. Ulusal Matematik Sempozyumu'nun 100. Yılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadeleyi başlattığı ve ilk adımı attığı Samsun'da gerçekleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Türk Matematiği Derneği hakkında bilgiler paylaşan Özbağcı, İmaginary Sergisi başta olmak üzere dernek olarak gerçekleştirdikleri lisans bursları, yaz okulları ile Tosun Terzioğlu anısına yayımladıkları Matematik Dünyası dergisinden söz etti.

3 Eylül'e kadar devam edecek sempozyumda, “analiz, cebir, sayılar teorisi, geometri, topoloji, diferansiyel denklemler, olasılık ve istatistik, uygulamalı matematik, mantık ve matematiğin temelleri, matematik eğitimi ve diğer konular, genel konuşmacılar, dizi konuşmacılar ve çağrılı ana konuşmacılar tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak.

Açılış konuşmaları sonrasında, OMÜ Matematik Bölümü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, Millî Mücadele'nin 100. yılı kapsamında sempozyuma 100. sırada kayıt yapan Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Ümit Can'a hediyesini takdim ederken Çarşamba Belediye Başkanı adına Basın Yayın Halkla ilişkiler Müdürü Emre Gündem'e de plaketini teslim etti. Bunun yanı sıra Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan da Atakum Belediye Başkanı adına İl Meclis Üyesi Avukat Fikret Can Demir'e plaketini verdi. Öte yandan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı da plaketini Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Burak Özbağcı'dan aldı. Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Birsen Sağır Duyar ise Aycan Alarm Güvenlik Sistemi Anonim Şirketi Başkanı Cemil Aycan'a plaketini takdim etti.

Sempozyuma ayrıca, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Atakum İl Meclis Üyesi Avukat Fikret Can Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu katıldı.