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336 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

Samsun’da evinde 336 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da evinde 336 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile birlikte yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi bulunan Ü.D.'nin (33) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 336 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.D. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Sorgusu tamamlanan Ü.D. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.D. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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