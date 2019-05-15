35 bin fındık üreticisine değerli tarım anlatıldı

Ferrero Fındık Türkiye temsilcileri bir otelde iftar yemeği düzenledi. Türkiye'deki fındık üretimi ve kalite artırımı hakkında bilgiler veren Bamsı Akın, önemli açıklamalarda bulundu.

“35 bin çiftçiye ulaştık”

Şimdiye kadar 35 bin çiftçiye ulaştıklarını ifade eden Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, “Ferrero kendini fındık üzerine konumlandırmış bir firma. Ürünlerimizi farklılaştıran ürün de fındık. Burada da aslen fark oluşturan unsur, Türk fındığı. Çünkü Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi. Biz burada fındık sektörünü desteklemek için de varız. Değerli tarım uygulamalarına devam ediyoruz. Kalite ve verimi arttırmaya yönelik birçok çalışmamız oluyor. Sektöre katma değer eklediğimizi gördükçe bundan keyif alıyoruz. Şu ana kadar 35 bin çiftçiye ulaştık. Bunu 120 arkadaşla birlikte yapıyoruz. Sosyal uzmanlarımız ve ziraat mühendislerimiz var. Bizim için tarım kadar iyi sosyal uygulamalar da önemli. Bunların ikisini de beraber yapıyoruz. Geçen sene de ‘Bugün Benim Gelecek Benim' projesini başlattık. Burada da 4 bin gence ulaştık. Amacımız, tarımda ve fındıkta geleceğin olduğunu göstermekti” dedi.

“Samsun'da Türkiye'nin 3 katı verim alıyoruz”

Model bahçelerde verim artırımı uygulaması yaptıklarını belirten Akın, “Kadınlarla birçok sosyal ve bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Samsun çiftçi profili olarak baktığınızda Türkiye'nin en bilinçli çiftçi profiline sahip illerden bir tanesi. Burada tarım, gerçekten profesyonelce yapılıyor. Geçen sene Samsun'da ilk kez Ferrero Değerli Tarım Ofisini açtık. Sadece Samsun'da araştırma yapan 9 mühendisimiz var. 3 sosyal uzmanımız da yine burada çalışıyor. Geri dönüşlerden çok memnunuz. 1 sene içerisinde 10 tane model bahçesi oluşturduk. Model bahçelerimizde fındık tarımıyla alakalı birçok uygulamayı gösteriyoruz. Oralarda da verim ortalamasını Türkiye'nin 3 katı seviyesinde alıyoruz” diye konuştu.