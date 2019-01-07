350 genci üniversiteye hazırlıyor

Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Etüt Merkezi, onları üniversiteye hazırlıyor” dedi.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Etüt Merkezinin, Atakumlu 350 genci üniversiteye hazırladığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, eğitim odaklı projelerle Atakumlu çocuk ve gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Atakum Belediyesi Etüt Merkezinin, üniversite adayı gençlerin sınavlara hazırlanacağı önemli bir alan olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimize yönelik sportif, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında birçok proje hayata geçiriyoruz. Etüt Merkezimizle de gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından burada görevlendirilen öğretmenler, gençlerimizi üniversite sınavına hazırlıyor. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her alanda gelişimi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimleri için projeler hayata geçirirken, bir yandan da eğitim ve öğretimlerini çeşitli kurslar ve etkinliklerle destekliyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi Etüt Eğitim Merkezine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Mimarsinan Mahallesi'nde, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binasının yanında hizmet veren Atakum Belediyesi Etüt Eğitim Merkezimiz 350 gencimize hizmet veriyor. Hayallerindeki üniversiteye gidebilmek için etüt merkezimizi tercih eden Atakumlu gençlerimiz, burada aldıkları ders takviyeleri ve deneme sınavlarıyla her geçen gün, istedikleri üniversiteye bir adım daha yaklaşıyor. Atakum Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.