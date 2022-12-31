37 bin 400 lira sahte banknotla yakanan genç serbest bırakıldı

Samsun'da yılbaşında piyasaya sahte para sürmek istediği ileri sürülen bir kişi, araç içinde 103 adet 200'lük ve 168 adet 100'lük banknotlar halinde 37 bin 400 lira sahte para ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 103 adet 200'lük ve 168 adet 100'lük banknot olmak üzere toplam 37 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.Ş.(19) "parada sahtecilik" suçunda gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren şahıs serbest bırakıldı.