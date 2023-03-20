İhlas Haber Ajansı

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4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarında bulunan İlkadım Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında arka arkaya duran 3 araca en arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar birbirine girdi. Kazada 4 araçta da maddi hasar oluşurken, kaza sonucu 55 GM 106 plakalı hafif ticari araçta bulunan Merve O. (22) ve Fatma O. (49) yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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