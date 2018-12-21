4 ay önce açıldı, bir şehir nüfusu kadar ziyaretçisi oldu

Samsun'da 4 ay önce yeni yapılan binasına taşınan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Merkez Kütüphanesinden 4 ayda 1 milyon 200 bin kişi yararlandı.

Selçuklu mimarisi ve modern mimariye uygun yapılan yeni Merkez Kütüphanesi öğrencilerin ve akademisyenlerin cazibe merkezi haline geldi. Günde yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığı kütüphane, 150 bin basılı eser ve sayısız elektronik materyalle öğrencilerin ve akademisyenlerin araştırmalarına ışık tutuyor. "Doğru ve Güvenilir Bilgini Adresi" sloganıyla yeni binasında hizmete başlayan OMÜ Merkez Kütüphanesi, kullanıcılarına modern bilgi hizmetlerini en iyi şekilde sunuyor.

"Oxford Üniversitesi ile teknolojik olarak aynı imkanlara sahibiz"

Yeni kütüphane ile bilgi veren Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Ethem Olukcuoğlu, "Yeni eğitim öğretim dönemi ile hizmet vermeye başladık. Binamız 10 bin 500 metre kare kullanım alanına sahip. Yeni nesil ve bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş bir kütüphane. Kütüphanemiz hafta içi 24 saat, hafta sonları ise 09.20-16.30 arasında hizmet veriyoruz. Bireysel ve özel çalışma alanları, kafeterya, oturma alanları, kablosuz, masa üstü internet imkanlarımız mevcut. Kitap ödünç verme istasyonlarımız var. Basılı kaynaklarımız, elektronik kaynaklarımız, eski harfli basma eserlerimiz, süreli ve güncel yayınlarımızla kütüphanemiz oldukça zengin. 35 personelimizle hizmet veriyoruz. 150 bin basılı eserimiz var. Elektronik kaynak bakımından oldukça zengin bir koleksiyona sahibiz. 80 bilimsel veritabanı, 60 binin üzerinde tam metin içerik sunan elektronik dergi, 200 binin üzerinde tam metin elektronik kitap ve 1 milyonun üzerinde elektronik tezimiz var. Şu an teknolojik olarak Oxford Üniversitesinde ne sunuluyorsa bizde de o sunuluyor. Kütüphanemizde günde yaklaşık 10 bin kişi faydalanıyor. Kütüphanemizin internet sitesi de oldukça ilgi görüyor. Üniversite yönetimimiz kütüphaneyi oldukça önemsiyor. Maddi ve manevi çok fazla katkıları oldu. Eksiklerimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. İleri ki zamanda kütüphanemizde sanatsal ve kültürel faaliyetler de yapmayı düşünüyoruz. İlimizdeki eğitim kurumları ile iletişim halindeyiz. İlk, orta ve liseler kütüphanemizi gezmeye geliyor. Öğrenciler modern bir üniversite kütüphanesinin nasıl olduğunu görüyorlar. Binamız çok güzel bir mimariye sahip. Buraya gelen misafirlerimiz hem kütüphanemizin fiziki yapısını hem de sunulan bilgi hizmetlerini oldukça beğeniyor. Burası yaşayan, öğrencilerin faydalı zaman geçirebilecekleri kütüphane" dedi.