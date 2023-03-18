4 bin 500 TL'sini ATM'de unuttu

Samsun'da bir vatandaş para çekmek için gittiği ATM'de 4 bin 500 TL'sini unuttu. Duyarlı vatandaş polise haber verdi, para sahibine teslim edildi.

Olay, İlkadım ilçesindeki Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) yerleşkesindeki otomatik para çekme makinelerinin (ATM) birinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlem yapmak için ATM'ye giden vatandaş dalgınlıkla 4 bin 500 TL'sini ATM'nin haznesinde unutup buradan ayrıldı. O sırada başka bir işlem yapmak için ATM'ye gelen vatandaş ise parayı fark etti. Duyarlı vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler paranın gerçek sahibine ulaşarak 4 bin 500 TL'yi teslim etti.