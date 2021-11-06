İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

4 bin 596 kapsül uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da 4 bin 596 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 4 bin 596 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Y.S. ve İ.Ö.'yi takibe aldı narkotik polisi şüpheli şahısların Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde irtibatlı oldukları adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 bin 596 kapsül sentetik ecza hap, 6,79 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Y.S. ve İ.Ö. şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.