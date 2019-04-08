4 bin 750 liralık kıyafet dolu bavul hırsızlığı kamerada

Samsun'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a ticari amaçla gönderilmek istenen yaklaşık değeri 4 bin 750 lira olan 36 parça abiye dolu bavul, otobüs yazıhanesi önünden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 6 Nisan Cumartesi günü İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bayraklı kıyafet dolu bavulu ticaret amaçlı Irak'ın başkenti Bağdat'a göndermek için yabancı uyruklu kişilere ait otobüs yazıhanesine teslim etti. Yazıhanenin içerisi dolu olduğu için kıyafet dolu bavul dışarıya konuldu. Bir süre sonra yaklaşık değeri 4 bin 750 lira olan 36 parça abiye dolu bavul kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Bavulun yazıhanenin önünde olmadığı gören Ömer Bayraklı durumdan şüphelendi ve şirketin güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kamerasında çantanın bir kişi tarafından çalındığını gören Bayraklı, Gazi Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekiplerinin hırsızın yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.