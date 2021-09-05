4 bin 970 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu 4 bin 970 adet sentetik ecza hap ile yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı öğrenilen E.R. (36) isimli şahsı takibe aldı. Şüpheli ile fiziki teması görülen 2 kişiden 56 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında E.R.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 4 bin 970 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 50 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan E.R., "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.