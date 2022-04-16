Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvan hastanesi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde 2022 yılının ilk 3 ayında 4 binin üzerinde hasta hayvan şifa buldu.

Veteriner Fakültesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kamil Serdar İnal, "2022 yılının ilk 3 ayına baktığımızda 2021 yılında yakaladığımız 25 bin hastanın çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Hasta potansiyelimizin büyük bir çoğunluğu ortopedi ve travma hastaları oluşturmaktadır. Bunun dışında yüksekten düşen kediler özellikle bu mevsimde çok sık olarak hastanemize getirilmektedir" dedi.

OMÜ Hayvan Hastanesi gelişen ve büyüyen kapasitesiyle sadece Samsun değil farklı şehirlerden gelen hastalara da hizmet vermeye devam ediyor. 7/24 açık olan OMÜ Hayvan Hastanesi bünyesinde bulunan 4 modern ameliyathane, 2 adet radyoloji ünitesi, 6 adet hasta bakım odası, 6 adet izolasyon ünitesi, 2 adet yaban hayvanı rehabilitasyon bölümü, 9 adet yoğun bakım kabini, 2 adet endoskopi ünitesi, 2 adet, ultrason ve rutin biyokimya laboratuvarı ile 2021 yılında 25 bin 607 hasta hayvan baktı. Yine aynı zamanda 2021 yılında 4 bin 471 acil hasta bakılan ve 953 cerrahi operasyon gerçekleştirilen hastanede cerrahi, dahiliye, doğum, Jinekoloji ve suni tohumlama anabilim dalı ile birlikte toplamda 4 dalda gelen hastalar tedavi ediliyor.

Modern cihazlar, donanımlı kadro

Hastane hakkında bilgi veren Başhekim Yardımcısı İnal, "Hastanemize sadece Samsun değil çevre illerden Çorum'dan Amasya'dan hatta Rize'den bile hasta gelmektedir. Hastanemizde temelde 4 tane modern ameliyathanemiz bulunmaktadır. Bu ameliyathanelerden bir tanesi at ameliyathanesi, bir tanesi sığır ve çiftlik hayvanları için ayrılan ameliyathane olmak üzere modern, gelişmiş 4 tane ameliyathanemiz bulunmaktadır. Bunların yanı sıra hastanemizde dijital röntgen ve bilgisayarlı röntgen olmak üzere 2 adet röntgen ünitemiz bulunuyor. 2 adet de ultrason cihazımız bulunmaktadır. Bunlara ek olarak hayvan hastanemizde veteriner hekim eğitimine devam edilmektedir. Üniversitemizi tercih eden arkadaşlardan 3. sınıflardan itibaren kliniğe başlamaktadır. Kliniğe başlayan arkadaşlara da rutin klinik dersleri veriyoruz. 4. ve 5. sınıftan itibaren daha yoğun olarak geliyorlar. Buradan donanımlı olarak mezun oluyorlar. 2021 yılında 25 bin hasta muayene edildi. Bu hastaların 4 binden fazlası acil kliniğine geldi. Hastanemizde sadece gündüz hizmeti bulunmamaktadır. Aynı zamanda 7/24 acil hizmeti de bulunmaktadır. 2021 yılına baktığımızda yine hastanemizde bine yakın operasyon yapıldığını görmekteyiz" diye konuştu.

"Bu mevsimde en çok yüksekten düşen kediler geliyor"

Hasta potansiyeli hakkında da açıklamalarda bulunan İnal, "Bu operasyonlar içerisinde rutin kedi, köpek kısırlaştırılmaları bulunmasına rağmen aslında hasta potansiyelimizin büyük bir çoğunluğu ortopedi, travma hastaları oluşturmaktadır. Bunun dışında yüksekten düşen kediler özellikle bu mevsimde çok sık olarak hastanemize getirilmektedir. Onun dışında büyük travmalara maruz kalmış hayvanların kırıklarını çeşitli ortopedik ameliyatlarında hepsini donanımlı ekibimizle yapmaktayız. Ayrıca yabancı cisim yutan kedilerimizin ameliyatları, büyükbaş hayvanların mide ameliyatları gibi temel cerrahi ameliyatları yapıyoruz. 2022 yılının ilk 3 ayına baktığımızda yaklaşık 4 bin hasta gördüğümüzü görüyoruz. 2021 yılında yakaladığımız 25 bin hastanın çok daha üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hayvan Hastanesi, bölgenin yoğun ilgi ve talebine özverili şekilde cevap vermeye devam ediyor.