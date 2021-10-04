Medicana Int. Samsun Hastanesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ve Dünya Çocuk Günü kapsamında hastaneye gelen tüm çocuklara sokak hayvanları için dostluk maması ve balon dağıttı. Etkinlikle, hayvanları koruma noktasında farkındalık oluşturmak ve hayvanları koruma bilincini çocuklara aşılayabilmek amaçlandı.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu günün önemine dair yaptığı açıklamada, “Böylesine güzel iki günü birleştirerek çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamayı amaçladığımız bir etkinlik düzenliyoruz bugün. Sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz bu günde çocuklarımıza sokak hayvanlarını besleyecekleri dostluk mamalar ve onları mutlu ettiğini düşündüğümüz balonlarımızı hazırladık. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek ve hayvan sevgisinin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek” dedi.