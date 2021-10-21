4 ilçede 10 bin 500 öğrenciye sıcak aş

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Terme ilçesini ziyaret etti. Terme Öğretmenevi'nde bulunan ve 4 ilçede taşımalı eğitim gören 10 bin 500 öğrenciye sıcak yemek ulaştıran yemekhaneyi de ziyaret eden Murat Yiğit, "Tek amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza sağlıklı eğitim imkanı sunmak" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçe ziyaretlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in son durağı Terme oldu. Müdür Murat Yiğit, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ve Şube Müdürü Hakkı Düzgün ile birlikte ilk olarak Terme Ortaokulu'nu, Ahmet Ersoy İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

2019 yılında faaliyete geçti

Ardından Terme Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yemekhaneyi ziyaret eden Müdür Murat Yiğit, burada çalışanlardan ve yetkililerden bilgi aldı. Yiğit, yemekhanenin 2019 yılında faaliyete geçtiğini, geçen yıl 'pandemi' nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeni eğitim-öğretim sezonunda yeniden başladığını açıkladı.

Samsun'daki en büyük yemekhane

Yemekhanenin, Terme'nin yanı sıra Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde taşımalı eğitim gören 10 bin 500 öğrenciye her gün sıcak yemek ulaştıran en büyük merkez olduğunu da bildiren Müdür Yiğit, "Mutfakta 32, dağıtımlarda 80 personelimiz 10 araçla birlikte görevlendirilmiştir. Amacımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza kesintisiz, sağlıklı eğitim-öğretim hizmeti sunmaktır. Bu hizmetin devamı için Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm imkanlarını kullanmaktadır" dedi.

Müdür Murat Yiğit daha sonra Kozluk Fen Lisesi ve Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu'na da giderek öğretmen ve öğrencilerle görüştü.