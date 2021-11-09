4 ilde İnterpol destekli oto kaçakçılığı operasyonu: 10 gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce “resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgeyi yok etme bozma veya gizleme” suçlarıyla ilgili bu sabah 4 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak, 4 ayrı eylemde 10 şahsın yakalanmasına yönelik 10 ikamet, 5 iş yeri olmak üzere, toplamda 15 adreste, eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ev ve iş yeri aramalarında 72 adet numaratör, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 19 fişek, 1 adet şasi numaraları silinmiş Connect marka hafif ticari araç, 1 adet dosya kapsamında bulunan, yanmış olan, change(değiştirmek) yapılmak üzere şasi kısmı kesilen, Kocaeli'ne gönderilen Toyota marka aracın kupa arka kısmı, 1 adet şasi kısmı görünüş itibariyle işlem görmüş Renault Europa marka otomobil, 1 tanesi yanmış olan numaraları tespit edilemeyen toplamda 4 adet araç motoru, 2 adet araç boya faturaları bulunan koçan, 1 adet numarası silinmiş Honda marka araç motoru, 1 adet Ford marka araca ait numaraları herhangi bir araca çıkmayan araç motoru ve buna bağlı şanzıman ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak soruşturmaya devam ediyor.