4. katın balkonunda intihara kalkışıp polislerin üzerine sandalye attı

Samsun'da aldığı alkolün de etkisiyle bunalıma giren bir kişi, 4. kattaki evinin balkonunda intihara kalkıştı. Şahıs kendisini ikna için gelen polislerin üzerine de sandalye ve eşya attı.

Olay, Samsun'un Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 32 yaşındaki E.D. aldığı alkolün de etkisiyle girdiği bunalım sonucu evinin 4. katındaki balkondan eşyaları aşağı attı. İntihara kalkışan E.D. için olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polislerin üzerine tüfek doğrulttuğu iddia edilen E.D. korku dolu anlar yaşattı. E.D. polisin ikna çabalarına rağmen balkondan aşağı inmek istemedi. Olay yerindeki polisler ateş etme ihtimali üzerine çelik yelek giydiler. Olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Müzakereci polis E.D.'nin annesinin bilgi aldı ve daha sonra da çelik yemek giyerek şahsı ikna etmeye çalıştı. E.D. polisin üzerine meyve suyu kutusu ve sandalye fırlatmaya devam etti. Elindeki büyük cam parçasını aşağı atmakla tehdit eden E.D. sonunda müzakereci polis tarafından ikna edilip aşağı inmesi sağlanarak polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.