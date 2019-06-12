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4. kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız defnedildi

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 4.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 4. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi.


19 Mayıs ilçesinin Pazar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, anahtarı almayı unutunca 4'üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi Açık Öğretim Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İrem Karlı'nın cenazesi Pazar Mahallesi'ndeki evinden alınarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi'ne getirildi. Genç kızın cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Kumcağaz Mezarlığı'na defnedildi.

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