İhlas Haber Ajansı

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4 maçı nakavtla kazandı, Türkiye şampiyonu oldu

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenim gören 11.

Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf resim bölümü öğrencisi Ahmet Zeki Elturan, Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda çıktığı 4 maçı nakavtla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.


Aydın'da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda 92 kilogram ağır sıklet kategorisinde 4 maç yapan Samsunlu Ahmet Zeki Elturan, 4 maçın tamamını da nakavt ile kazandı. 17 yaşında Türkiye şampiyonu olan Elturan, şimdiki hedefinin milli takım formasıyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

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