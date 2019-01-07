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4 mürettebat Samsun Havaalanı'na getirildi

Karadeniz’de 80 mil açıkta batan Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden kurtarılan 4 mürettebat Samsun-Çarşamba Havaalanı’na getirildi.

Karadeniz'de 80 mil açıkta batan Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden kurtarılan 4 mürettebat Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün sabah saat 08.10'da Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Samsun açığı 80 mil mesafede Panama Bayraklı 8841644 IMO Numaralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden tehlike sinyali almıştır. 08.50'de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş, fakat Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüştür. Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanı'ndan kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış olup Samsun'a intikal etmiştir. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

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