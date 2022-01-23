4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine gönderildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs sivil ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs sivil ekiplerce yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 'hırsızlık' suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y. B. ,İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği sivil ekiplerce Tekel Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliği ve adliyedeki işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.