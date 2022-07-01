40 gün camiye giden çocuklara bisiklet

Samsun'da, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazı için camiye giden 7-14 yaş grubu tüm çocuklara bisiklet hediye edeceklerini açıkladı.

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki çocuklarla sabah namazında bir araya geldi. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Gaziosmanpaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından çocuklarla sohbet etti.

Sabah namazının ardından çocuklarla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın camiye gelirken yüzlerindeki sevinci görmek, onlarla beraber namaz kılmak, dua etmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Sabahın seherinde camilerimizi şenlendiren yavrularımızla bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun” dedi.

Bisiklet hediyesini hatırlattı

Çocukları aileleriyle birlikte camide görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kırk gün boyunca sabah ve yatsı namazını camide kılan çocukların Canik Belediyesi tarafından bisikletle ödüllendirileceğini hatırlattı. Sandıkçı, “Canik Belediyemiz ve İlçe Müftülüğümüz iş birliğiyle ilçedeki çocuklarımızı camilerle buluşturuyoruz. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazı için camiye giden 7-14 yaş grubu tüm çocuklara bisiklet hediye ediyoruz. Başlattığımız bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, cami çıkışında çocuklarla çorba içti.