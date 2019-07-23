40 ilden eğitimci, aileleriyle birlikte Samsun'da ağırlandı

Türkiye genelinde 40 ilden 372 “İl Eğitim” ve “Yurt Eğitim” sorumlusu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 'Eğitim Semineri'ne katıldı. Aileleriyle birlikte yaklaşık 600 kişi, 4 gün boyunca Samsun'da unutulmaz anlar yaşadı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün beslenme ve barınma hizmetlerinin yanı sıra eğitimde alanında da kalite standartlarını artırmak amacıyla başlattığı 'Eğitim Seferberliği' sürüyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 40 ilden 372 il eğitim ve yurt eğitim sorumlusu, KYK Samsun İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü içerisindeki Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, Eğitim Dairesi Başkanı Oktay Mahşer'in KYK'nın eğitim vizyonu üzerinde durduğu açılış sunumu ile başladı. Eğitimci-Yazar Ali Erkan Kavaklı'nın, “Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitimin İnsan Üzerindeki Etkisi” konulu sunumu ise eğitimcilerden büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah, "Eğitim ve Öğretimde Temel Erdemler” başlıklı sunumda genç eğitimcilerin dikkatlerini eğitim ve erdem ilişkisine çekti. Eğitimci Yazar İsmail Acarkan ise katılımcılara insanların mizaç analizini içeren “enneagram eğitimi” verdi. Aynı eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Eğitimler, 2 ve 3'üncü günlerinde de Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli Murat Paydar ve Cemalettin Parıltı tarafından gerçekleştirilen “bağımlılıkla mücadele” sunumlarıyla devam etti.

Kurs ve atölyeler, din ve değerler, sportif faaliyetler ve gönüllülük konularında yapılan çalıştayların da gerçekleştirildiği seminerlerde KYK Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir'in katılımıyla istişare toplantısı yapıldı. İl Eğitim Koordinatörleri ve Yurt Eğitim Sorumluları Eğitimi, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er'in konuşması ve katılım belgesi takdimi ile sona erdi.

Samsun'a aileleriyle birlikte gelen il ve yurt eğitim sorumluları, yine KYK Samsun İl Müdürlüğü'nün misafirliğinde Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatını buldu. Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle Samsun'u gezen konuklar, özellikle Panorama Müzesi, Bandırma Vapuru, Atatürk Anıtı gibi Kurtuluş Mücadelesi'ni yaşatan mekanlara hayran kaldı. Sahil turu yapan ve Amisos Tepesi gibi turistik yerleri de görme fırsatını bulan konuklar, Vezirköprü ilçesinde de unutulmaz bir güne imza attı. Konuklar burada Büyükşehir Belediyesine ait tekne ile kanyon turuna çıkarken ilçenin doğal ortamında piknik keyfi de yaptı.

Kasapoğlu: “Çok faydalı bir eğitim programı gerçekleştirdik”

Eğitim programlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını belirten KYK Samsun İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, "Bu yıl Kurtuluş Mücadelesi'nin başlangıcının 100'üncü Yılı nedeniyle tüm gözlerin çevrili olduğu Samsunumuzda bir büyük organizasyonu daha geride bıraktık. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış binlerce yurtta görevli eğitim sorumlularımızı aileleriyle birlikte 4 gün boyunca ağırladık. Her yönüyle faydalı bir eğitim sürecini geride bıraktık. Kusursuz organizasyona imza atan tüm mesai arkadaşlarıma, ayrıca konuklarımıza güzel şehrimizin gezilmesi ve tanıtılmasındaki katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.