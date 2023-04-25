40 kişilik çocuk korosundan unutulmaz konser

Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen 23 Nisan konserinde milli marş ve şarkılar coşkuyla seslendirildi. 40 kişiden oluşan çocuk korosu, Serkan Zevkibol yönetiminde çıktıkları sahnede tüm hünerlerini sergiledi. Salonu dolduran katılımcılar ellerindeki Türk Bayraklı balonlarla ambiyans oluşturdu. Miniklerin koro ve solist olarak sahne aldığı 1 saatlik konserde, minik sesler katılımcılarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Demirtaş: “Geleceğimiz emin ellerde olduğunu biliyoruz”

10. Yıl Marşı ile son bulan konserde sahneye çıkan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sevgili anne ve babalar, çocuklarınızı İlkadım Belediyesi'ne emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bu güven duygusu olmasaydı ne bu güzel orkestralar olurdu ne de bu konserler yapılabilirdi. 40 çocuğumuzun muhteşem performansı sergiledikleri bu çalışma dev gibi büyüyen bir orkestraya dönüştü. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Geleceğimizin emin ellerde olduğunu gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Konserin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, koro şefi Serkan Zevkibol'a çiçek ve plaket takdim etti. Çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla program son buldu. Müzik dinletisine ayrıca birim müdürleri, koroda bulunan çocukların aileleri, vatandaşlar ve çok sayıda müziksever katıldı.