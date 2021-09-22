40 sahte 100'lük dolarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs serbest

Samsun'da polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 40 adet sahte 100'lük ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili Irak uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Sinop yolu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 40 adet 100'lük sahte ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Irak uyruklu T.S.A.A. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen T.S.A.A. polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.S.A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.