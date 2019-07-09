40 yılık emeğin ürünü “Mert Irmağı İnsanları (Pontus'a Darbe)” kitabı 6. baskıya ulaştı

Gazeteci-araştırmacı şair ve yazar Ali Kayıkçı tarafından kaleme alınan ve 40 yıllık emeğin ürünü olan “Mert Irmağı İnsanları (Pontus'a Darbe)” adlı kitap 6. baskıya ulaştı.

İlk baskısı 1984 yılında mahalli bir gazetede yapılan tarihi araştırma ve belgelere dayalı “Mert Irmağı İnsanları (Pontus'a Darbe)” adlı eserin ikinci baskısı ise Samsun Gazeteciler Cemiyeti, üçüncü baskısı ise Kanal-S Televizyonu tarafından gerçekleştirildi. Eser ayrıca 40 yılda oluşturulmasıyla dikkatleri çekiyor.

Eser hakkında bilgi veren kitabın yazarı gazeteci-araştırmacı şair ve yazar Ali Kayıkçı, eserde 50 kaynağa başvurduklarını söyledi. Ayrıca, basın-yayın organlarında Pontus ve Pontusçular hakkında çıkan çeşitli makale ve yazıları takip ettiklerini ifade eden Kayıkçı, “Yazdıklarımızı harmanlayıp yer yer destanlaştırdık ve yine Millî Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla bu sene Mayıs ayında ikisini bir kapak içinde olarak okuyucularımız ile buluşturduk. İlk baskıdan bu zamana kadar geçen çeyrek asırlık zaman içerisinde, ‘Dış Düşmanlar' ile içimizdeki birtakım ‘Sahte Türkler', ‘Dönmeler' ve çeşitli menfaat gruplarının halen daha akla hayale gelmez aymazlıklar gaflet örneği sergilemeleri, yaptıkları ve yapmak istedikleri bazı şeyleri sadece ve sadece turist çekmek, maddi kazanç sağlamak, siyasi ikbal devşirmek şeklinde değerlendirmeleri karşısında ister istemez, bir kere daha gerçekleri gözler önüne serelim dedik” dedi.

10 bölümden oluşan “Mert Irmağı İnsanları (Pontus'a Darbe)” adlı eser okuyucularını bekliyor.