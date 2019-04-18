4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve yürütücülüğünü Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Fatih Çubukçuoğlu'nun üstlendiği 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Robotik, elektronik, bilişim ve yazılım, biyomedikal cihaz teknolojileri, coğrafya, psikoloji, biyoloji ve sosyoloji alanlarında toplam 20 projenin sunumunun yapıldığı bilim fuarı sergisi büyük beğeni topladı.